Eav, sospesi gli abbonamenti per gli studenti

L’Eav ha fatto sapere che sono sospesi gli abbonamenti gratuiti per gli studenti fino al ritorno alle lezioni in presenza. Sarà comunque consentito il viaggio gratis agli studenti universitari per chi si sposta per attività presenziali.

Questo il comunicato dell’holding regionale dei trasporti: “Si avvisa la spettabile clientela che la validità degli abbonamenti gratuiti studenti emessi dall’inizio della campagna per l’anno scolastico 2020/2021 è nuovamente sospesa fino alla ripresa delle lezioni in presenza o in sede. Tuttavia è consentito continuare a viaggiare agli studenti universitari titolari di abbonamento gratuito che si spostano per attività che si svolgono ancora in presenza, previa trasmissione al consorzio di idonea attestazione rilasciata dalla struttura universitaria competente. Tale attestazione va in ogni caso esibita dallo studente durante il viaggio a richiesta del personale preposto unitamente all’abbonamento gratuito. I trasgressori verranno considerati sprovvisti di titolo di viaggio e sanzionati come da regolamento tariffario vigente. La sospensione durerà fino alla ripresa delle lezioni in presenza o in sede e si è resa necessaria in quanto è sospesa la finalità dello spostamento”.