Pini secolari, il Comune vuole abbatterli: insorgono gli ambientalisti

Il Comune di Ercolano ha appena appaltato l'abbattimento di 54 pini marittimi di alto fusto su via Benedetto Cozzolino. Lo rende noto Associazione Nazionale Energia e Ambiente (Anea), sottolineando che il motivo è dovuto alle deformazioni del manto stradale causate dalle radici.

"Ci siamo opposti perché il problema delle radici su strada può essere risolto senza tagliare l'albero - spiega il presidente di Anea Alberto Alba - Possono essere livellate le radici superficiali e rifatto il manto stradale come previsto dalle normative".

L'associazione in passato aveva già puntato il dito contro gli abbattimenti di alberi nelle zone di via Doglie, in Corso Resina e nella villa comunale.

A causa del cambiamento climatico - spiegano - gli alberi diventano sempre più preziosi e indispensabili per mantenere le temperature più accettabili nelle torride estati.

Questa la risposta di Ciro Buonajuto, sindaco della città: "La città di Ercolano, da quando sono sindaco, ha abbassato del 70% l'emissione in atmosfera grazie alla riqualificazione della pubblica illuminazione, cosa che non è avvenuta in nessun territorio della città metropolitana di Napoli. A dimostrazione della grande attenzione che abbiamo per l'ambiente. Ma davanti ad una relazione di un agronomo che certifica la pericolosità e il rischio che questi alberi possono cadere, è mio dovere garantire l'incolumità delle persone e firmare l'ordinanza. Intanto giovedì prossimo incontreremo i responsabili dell'associazione insieme ai vertici della Forestale e al dirigente comunale".