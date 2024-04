Cinque piani di ecomostro su viale Colli Aminei: dopo 60 anni al via l'abbattimento

Dopo 60 anni, finalmente la vicenda dell’edificio abusivo di 5 piani di viale Colli Aminei vede il suo epilogo. Dopo anni di ricorsi e gravi disagi per tutto il quartiere, il Comune di Napoli ha approvato il progetto di demolizione della costruzione.

Il cantiere partirà ai primi di maggio e si concluderà entro due mesi.

Si tratta, ha dichiarato la vicesindaca di Napoli e assessora all'Urbanistica Laura Lieto, di “un importante passo per migliorare la qualità della vita di un’intera comunità. L’abbattimento di un edificio abusivo che per decenni ha deturpato Viale Colli Aminei deve essere il punto di partenza del lavoro sull’abusivismo e sul condono, dove si abbattono i grandi abusi e si sanano le quelli previsti dalla legge, chiudendo così una stagione aperta in Italia da 40 anni”.

L’iniziativa è stata presentata ai cittadini al circolo Rosso Democratico, in un evento che ha visto la partecipazione dell’assessora Lieto, del consigliere comunale Gennaro Acampora, del presidente della Municipalità 3 Fabio Greco, e di diversi cittadini che hanno animato l’assemblea di quartiere.