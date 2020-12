A Forum Lex il premio “Nativity in the world 2021”

L’Associazione Forum Lex, presieduta dalla criminologa investigativa Iolanda Ippolito, ha concluso l’anno 2020 portando a casa un successo nazionale oltre ogni aspettativa. In occasione del concerto dell’Epifania che andrà in onda il 5 Gennaio 2021 su Rai 1 alle ore 23,15 sarà conclamata la vittoria del premio “Nativity in the World” per la sezione dedicata alla solidarietà sociale al progetto “Donne e Giustizia” teso alla diffusione di best practices per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e sui minori, con la nascita di Task Force territoriali di pronto intervento. Il progetto premiato è stato scelto tra altri sei ammessi ad una pubblica votazione, raccogliendo ampi consensi a testimonianza dell’efficacia dell’impegno sociale profuso.

"Una vittima di violenza - dichiara la presidente - che raggiunge la consapevolezza di essere in pericolo o la volontà di uscire dal contesto di violenza ha superato un primo grande ostacolo, ma non sempre arriva alla denuncia. In questo contesto tutti gli operatori che a vario titolo entrano in contatto con gli autori o le vittime di violenza, se adeguatamente formati a riconoscere i campanelli di allarme e agire tempestivamente, possono svolgere un ruolo fondamentale che potrebbe salvare duna o più vite. Orgogliosa dell’assegnazione di questo premio, frutto dell’impegno di tutti i componenti della squadra Forum Lex dislocati su gran parte del territorio nazionale".