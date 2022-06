'A figlia d’’o Marenaro, le gemelle Carmela e Maria conquistano "BaccalàRe" e il premio "BaccalàRegina"

Un riconoscimento in onore al Girl Power in termini di determinazione, professionalità, ed energia tutta al femminile. Questa la dicitura che ha consacrato le gemelle Carmela e Maria Scicchitano, figlie della nota imprenditrice partenopea Assunta Pacifico de 'A figlia d''o Marenaro come "BaccalàRegina". Dopo essere state premiate a fine marzo con la prestigiosa fascia di cuoco dei Discepoli di Auguste Escoffier, ora le figlie de 'A figlia d''o Marenaro conquistano sempre più spazio in cucina e nei cuori dei clienti.

"A BaccalàRe siamo stati accolti con grande calore dalle persone - affermano le sorelle Carmela e Maria Scicchitano - che hanno apprezzato una novità, 'O spusalizio, un piatto creato appositamente per l'evento, che ha visto il baccalà convolare a nozze con le cozze de 'A figlia d''o Marenaro, su un letto di crema di carciofi".

Solari, affabili e con lo stesso fascino mediterraneo della mamma, le giovani trentenni sono cresciute nel ristorante di famiglia, occupandosi in primis di lanciare la parte digitale dell'attività: sono state loro a creare 'A figlia d''o Marenaro shop, incrementando con creatività la gamma di ricordi da far portare o spedire a casa ai clienti più affezionati e ai "marinari lovers", come vengono chiamati coloro che apprezzano lo stile marinaresco dello storico ristorante di via Foria.

In divisa fedelmente marinaresca anche loro, Carmela e Maria continuano i loro studi in cucina per migliorarsi: "Amiamo lo stile di Nino Di Costanzo ma prima di tutto abbiamo un grande rispetto per la cucina tradizionale che ormai si tramanda da generazioni nella nostra famiglia - commentano le gemelle Scicchitano -, e che sono alla base delle origini della cucina partenopea. Sicuramente, lo accenniamo, non ci mancherà di sorprendervi".