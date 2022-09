"Migranti, prima si salva poi si discute": il festival di Mediterranea al Maschio Angioino

È durato quattro giorni, tra dibattiti e musica, il festival "A bordo!", promosso dall’associazione Mediterranea Saving Humans per favorire l’incontro fra organizzazioni, reti sociali, cittadini impegnati nel salvataggio delle persone migranti e nella tutela dei diritti umani.

L'appuntamento al Maschio Angioino, dallo slogan "Prima si salva, poi si discute", ha avuto un programma ricco. Nei dibattiti e negli incontri pubblici sono stati messi a confronto esperienze e punti di vista basati sulla testimonianza diretta di operatori del soccorso, oltre che di persone scampate a contesti invivibili e a situazioni drammatiche: non soltanto dalle guerre o dalla prigionia in Africa, ma anche dal conflitto in Ucraina.

Il festival "A bordo!" era stato presentato a fine luglio a Palazzo San Giacomo, ed è stato realizzato col patrocinio del Comune di Napoli.

Fra le iniziative anche un ricordo di Gino Strada e della sua eredità culturale, col contributo della moglie Simonetta Gola giornalista e attivista di Emergency. A conclusione delle giornate di lavoro il cortile del castello si è animato con serate di festa e di musica dal vivo.