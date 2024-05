10 minuti di appalusi per Paolo Sorrentino e il suo cast al Festival di Cannes: "Parthenope è libera e incarna Napoli"

"Grazie a tutti! Siete molto gentili per come avete accolto questo film che è un viaggio di vita" commenta un Paolo Sorrentino con quel suo tipico contegno ai 10 minuti di applausi per il suo Parthenope.

Ad applaudirlo compiaciuti per quello che hanno visto un parterre di tutto rispetto:

Vincent Cassel (lui è presenta a Cannes come protagonista di Shrouds di David Cronenberg, film che contende la palma d'oro a Sorrentino), Sting con la moglie la regista Trudie Styler ormai di casa a Napoli, il regista Marco Bellocchio e Valeria Golino, quest'ultima proprio oggi a Cannes presenta con un’anteprima speciale e inedita, l'Arte della gioia la mini serie che ha diretto per Sky Original ispirato al romanzo postumo e scabroso di Goliardia sapienza che la settimana prossima uscirà in due parti al cinema.

L'aristocrazia del cinema dello showbiz è alla premier mondiale pronta a osannare lui e il suo ultimo film che lo riporta al Festival di Cannes dopo 9 anni.

Sono commosse Luisa Ranieri e Stefania Sandrelli che sono tra le interpreti di Parthenope. La Sandrelli ritorna al cinema come coprotagonista di Sorrentino visto che interpreta Parthenope, la protagonista, in età matura. Sandrelli ha lavorato con generazioni diverse di autori e attori, molti dei quali hanno scritto le pagine della storia del cinema negli ultimi 50 anni. Ora è al Festival di Cannes accanto al regista napoletano pronta a essere ricordata anche per alcuni dei frame di Parthenope che da qui ai prossimi mesi diventeranno iconici. Stefania Sandrelli ha un legame forte con Cannes, proprio qui è stata lanciata con Divorzio all’Italiana di Pietro Germi. Cosa che l’accomuna a Sorrentino, visto che da Le Conseguenze dell’Amore, passando per Il Divo e La Grande Bellezza, è sempre stato in concorso alla Croisette.

Il trionfo della premier mondiale

Su les marches le note di Nel blu dipinto di blu e Via con me si susseguono.

Gli invitati all'anteprima con i loro outfit super glamour e, molti dei quali, stravaganti tanto che potrebbero avere qualche commento sornione di Jep Gamabardella il protagonista de La Grande bellezza che ha fatto volare Sorrentino nell'olimpo di Hollywood facendogli conquistare l’Oscar.

Le aspettative su Parthenope sono altissime. Ma accogliere Paolo Sorrentino con la sua delegazione capitanata da Stefania Sandrelli e il premio Oscar Gary Oldman è una lunga e calorosa standing ovation prima ancora che si spengano le luci del palais e i titoli di testa vadano sullo schermo. Dettaglio che fa ben sperare come poi alla fine del film confermano 10 minuti di applausi al Palais des Festivals di Cannes. Ad accompagnarlo in questa lunga corsa di Partenope che inizia in queste ore, oltre alla Sandrelli e Oldman ci sono Luisa Ranieri (che ormai sta diventando tra i punti di rifermento di Sorrentino come Silvio Orlando anche lui tra gli interpreti del film anche se assente al Festival), Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Dario Aita e ovviamente lei, Parthenope giovane, ossia Celeste Della Porta che con il suo esordio al cinema incanta tutti, tanto da far pensare che Sorrentino abbia individuato un nuovo talento che splenderà.

Riservato. Laconico, da E’ stata la mano di Dio, Sorrentino mostra le emozioni senza nascondere a quel imbarazzo che fa sempre meraviglia a vedere in lui.

Gli ultimi due film sono le sue lettere d'amore a Napoli, la sua città. Se E’ stata la mano di dio è il film sulla sua giovinezza e quel dolore che ha subito con la perdita tremenda dei genitori, Parthenope è il film sulla sua giovinezza mancata, quella che avrebbe desiderato vivere.

Infatti, stavolta la protagonista è Parthenope giovane affamata di vita

Questa mattina a Cannes

Dopo la serata frastornante dalle emozioni e soddisfazioni che potrebbero presagire qualche premio alla cerimonia di chiusura di sabato 25 maggio, da questa mattina si riprende a fare sul serio con gli impegni di rito che il Festival di Cannes ha in scaletta. Photo call, conferenza stampa e interviste.

Paolo Sorrentino riprende il suo piglio ironico e sbrigativo.

Anche in conferenza stampa, l’accoglienza per lui e il cast di Parthenope è superlativa.

Per la critica il film è tra i migliori film in competizione al Festival fino adesso. Qualcuno grida al capolavoro, altri usano spesso l’aggettivo fantastico.

C’è chi lo definisce anche terapeutico e quando durante la conferenza stampa una giornalista gli chiede da cosa è unito all’eroina del film che a suo modo è il suo alter ego femminile, Sorrentino risponde: “Grande affinità con questo personaggio, anche con la sua visione del mondo. Anche nei suoi ‘Traumi’ nel vivere la sua vita con la sua battaglia di libertà e la sua esplorazione su di sé”.

Parthenope, la cui uscita nelle sale dovrebbe essere prevista per l’autunno, è girato interamente tra Napoli e Capri ed è ambientato in varie epoche. Da oggi, sappiamo qualcosa in più su questo film la cui trama è sempre stata top secret. E’ un film sulla giovinezza, sul tempo che passa e sul desiderio di ricercare sé stessi attraverso le esperienze che la vita presenta, anche con i suoi conti. Ci sono tante domande e qualche risposta perché in Parthenope la vita scappa da tutte le parti e la giovinezza sembra essere dissipata.

Qui entra in gioco quel desiderio di giovinezza vissuta appieno che il regista napoletano non ha vissuto e di cui parla. Ciò si intuisce anche da come descrive la sua protagonista ai giornalisti: “E’ una donna libera spontanea. C’è una coincidenza tra la protagonista e Napoli”.

Napoli in una storia di bellezza e mistero

In questo film è particolarmente complesso e importante il rapporto tra Napoli e la protagonista Parthenope (Celeste Della Porta e Stefania Sandrelli).

Secondo Paolo Sorrentino rappresenta anche come alcuni napoletani vivono la città con le sue sfaccettature e contrasti e in questo Parthenope dà forma a quel suo essere convulsa, caotica, con le sue atmosfere incantevoli come chi solo è nato a Napoli può fare muovendosi anche in ciò che fino a un certo punto si riesce a comprendere fino in fondo

Parthenope è affamata di vita e di conoscenza nella prima parte del film. E’ dinamica, vibrante e Celeste Della Porta, guidata da Sorrentino, ha capito come incarnarlo e che per il suo debutto parte con il pedigree com’è accaduto a Filippo Scotti che ha interpretato Fabietto in E’ Stata la mano di Dio. Mentre Stefania Sandrelli essendo Parthenope matura, osserva la sua vita da eroina che analizza e riflette sul suo viaggio esistenziale fatto di incontri, dove i suoi cambiamenti si intrecciano a quelli storici e a quelli della città.

Per Gary Oldman che Sorrentino ha voluto per dare il volto all’ ambiguo uomo di mezz’età fondamentale nella formazione della giovanissima Parthenope questo film: “E’ un viaggio antropologico sull’esistenza in varie fasi con il caos della giovinezza. Anche in questo aspetto sta la sua bellezza. E’ la visione d’artista di Sorrentino”.

Inoltre, Oldman rimarca come ogni sequenza, ogni primo piano segua tre linee di principio libertà, mistero e bellezza, aspetti che hanno ispirato il cast ma anche nella fotografia diretta da Daria D’Antonio, cognata del regista e premiata ai David per E’ stata la mano di Dio. La fotografia ha un ruolo rilevante in Parthenope tanto che Sorrentino ha voluto che la D’Antonio sedesse al tavolo della conferenza stampa appena conclusa da Cannes.

Così com’è importante la colonna sonora con molte musiche di repertorio italiano rivisitate che vanno da Gino Paoli a Riccardo Cocciante, più un brano originale intitolato “E SI’ ARRIVATA PURE TU” composta e cantata dal musicista campano Valerio Piccolo.