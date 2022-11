50 Top World Pizza: trionfa "Da Michele", premiati anche Porzio, Capuano e Sorbillo

Ieri sera è stata presentata da Veronica Zumalacárregui, presso l’auditorium El Beatriz Madrid, all'interno del First World Pizza Summit, la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022 per premiare le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo stilata da 50 Top Pizza, la più importante guida di settore creata e curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Da Michele, è la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo. Lo storico marchio della famiglia Condurro, si conferma al vertice della classifica anche per il 2022. Da 150 anni nel cuore di Forcella, a Napoli, e oggi con sedi dislocate tra Giappone, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Emirati Arabi e Germania, è possibile gustare la loro celebre pizza “a ruota di carro”.

In seconda posizione, la francese Big Mamma Group, nata dall’amore per l’Italia di due imprenditori francesi Victor Lugger e Tigrane Seydouxe, che oggi vantano numerosi locali in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Sul terzo gradino del podio Grosso Napoletano, considerato uno dei punti di riferimento per la pizza napoletana in Spagna; nata a Madrid, oggi è in diverse città spagnole.

Premiati anche Porzio, Sorbillo e Capuano

Grande soddisfazione anche per altre catene di pizzerie della città partenopea. Ottava posizione per le pizzerie di Errico Porzio (leggi qui la storia), che ha locali tra Napoli, la Campania e Roma, e serve non solo pizze di stile napoletana classica, ma anche in teglia, con altrettanto successo. Porzio, inoltre, è stato insignito del premio speciale Performance of the Year 2022.

Chiude la top ten con la decima posizione Sorbillo, con pizzerie in giro per il mondo, da Milano a Miami a Tokyo. Che sia napoletana classica, a ruota di carro, o fritta, Gino Sorbillo è uno degli ambasciatori più noti della napoletanità nel mondo. Al 14esimo posto, invece, troviamo Vincenzo Capuano (leggi qui la storia), un vero faro in materia di pizza contemporanea. Già diversi i locali aperti tra Napoli e provincia e il resto della Campania. Fiore all'occhiello sono le due pizzerie tedesche a Berlino e Bielefeld. Anche Capuano ha ricevuto un premio speciale: il One to Watch 2022.

La classifica completa

Ecco la classifica completa di 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022:

Da Michele

Big Mamma Group

Grosso Napoletano

Berberè

Bráz Pizzaria

400 Gradi

Pizza Pilgrims

Errico Porzio

Luigia

Sorbillo

Motorino Pizzeria Napoletana

IQuintili

Pitfire Pizza Dubai

Vincenzo Capuano

Pizzium

Paulie Gee’s

Riva

Menchetti

Don Peppe

Rossopomodoro

Madison

Fresco

DaZero

NAP Neapolitan Authentic Pizza

Via Tribunali

OLIO welovepizzanapoletana

Alice Pizza

1900 Pizzeria

Can Pizza

Fratelli La Bufala

Il Giardino degli Dei

Gruppomimo

Fra Diavolo

Saporè

Yard Sale Pizza

Frank Pepe Pizzeria Napoletana

Mamma Dough

Settebello Pizzeria Napoletana

Piatto Pizzeria + Enoteca

Pupatella

Ciao Pizzeria Napoletana

Pizzeria Libretto

Tutta Bella

Flatbread Neapolitan Pizzeria

Pizza Union

Sodo Pizza

Virtuous Pie

Dough Bros.

Princi

Plank Sourdough Pizza

Premi speciali

Durante la serata sono stati assegnati anche gli Special Award:

• Best Marketing 2022 – Ferrarelle Award: Grosso Napoletano

• Performance of the Year 2022 – Robo Award: Errico Porzio

• Best Delivery Service 2022 – Goeldlin Award: Bráz Pizzaria

• Brand Identity 2022 – Pastificio Di Martino Award: Big Mamma Group

• Made in Italy 2022 – Latteria Sorrentina Award: 400 Gradi

• Innovation and Sustainability 2022 – Solania Award: Pizza Pilgrims

• Best Training Program 2022 – Birrificio Fratelli Perrella Award: Luigia

• One to Watch 2022 – Mammafiore Award: Vincenzo Capuano