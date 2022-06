Venti milioni di persone contemporaneamente a Capri: la "folle idea" di 10million followers

Possibile che 20 milioni di persone visitino Capri contemporaneamente? Sì, grazie a "10million followers", evento che coinvolgerà i piu importanti influencer d'Italia, tra cui Valentina Vignali, il mister goodmorning Ludovico Aldasio, Francesca Nardo, Alessandro D'Ambrosio, Giulia Ragazzini ex miss Italia, Claudio Sona, Paola Turani, eccellenze della moda come gli stilisti napoletani emergenti Fabrizia Cacace e Carmine Ruggiero, top player della chirurgia plastica come il dottor Arturo Amoroso, impegnato nel sociale con l'associazione "In mani sicure", che cura gratuitamente le donne vittime di violenza e lesioni, sia fisiche, sia psichiche.

Ad organizzare l'evento l'imprenditore Lualdo Nettuno con la collaborazione del manager dei vip Alessandro Piscopo ed uno dei più noti social media manager, Antonio Ricevuto.

Si salpa il 28 giugno a bordo del veliero Tortuga dal porto turistico di Torre del Greco e si farà rotta su Capri, l'isola di Tiberio, scrigno di storia, cultura, divertimento e mondanità con testimonial vip d'eccellenza.

Una miscellanea di promozione del territorio e attenzione comunicativa ai temi sociali, declinata da moderni opinion leader che padroneggiano le piattaforme social come Tik Tok, Instagram, Facebook, per bersagliare, come si diceva una volta, l"inclita e il volgo e stimolare riflessioni, dibattito, condivisione su temi d'attualità come la violenza sulle donne troppo spesso e soprattutto tra i giovanissimi relegata a vecchiume conformista.

Obiettivo dichiarato: 30 milioni di followers. Serata di gala il 29 giugno a bordo del Tortuga a Torre del Greco con Gianluca Capozzi,Mr Hyde ed i Sud58 . Attesa la partecipazione del rapper napoletano Clementino. Madrina dell'evento Valeria Marini.