Campania ancora una volta fortunata al 10eLotto. Come riporta Agipronews, a Napoli è stato centrato infatti un 8 Doppio Oro da 50mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 597,6 milioni dall'inizio dell'anno.