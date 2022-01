La vincita da record a Saviano: 10eLotto fortunato

Finisce a Saviano la più alta vincita conseguita con il 10eLotto nell'ultimo concorso, pari a 200mila euro - come rende noto l'agenzia specializzata Agimeg - per effetto di un 'otto' doppio numero Oro realizzato mettendo in gioco nove numeri su un'estrazione frequente. Napoli protagonista anche di altre due vincite da Top ten, una da 12.600 euro ed una da 6.500 euro.

Il Lotto premia invece Martinsicuro, in provincia di Teramo, con 64.750 euro, grazie ad una quaterna su Tutte. Secondo posto per i 31.250 euro vinti a Capriate San Gervasio (BG), vincita seguita dai 22.500 euro finiti a Vercelli.