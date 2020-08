Vincita 10eLotto a Caivano, arrivano 100mila euro

Il 10eLotto ha regalato una vincita da 100mila euro a Caivano. La vincita è stata centrata grazie a delle estrazioni frequenti. Questa, avvenuta insieme ad un'altra del tutto simile a Mazzarrone in provincia di Catania, scala immediatamente la classifica dei premi più alti dell'anno: sono al terzo posto, anche se condividono il gradino più basso del podio con altri premi.

Con il Lotto tradizionale, invece, non sono stati centrati premi. Complessivamente il concorso di ieri ha dispensato - riporta Agimeg - vincite per 34,6 milioni di euro, con Lotto e 10eLotto dall'inizio dell'anno hanno distribuito premi per 2 miliardi 242 milioni.

Bene invece per quanto riguarda il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 4 agosto è stato centrato un "5" ad Acerra, in provincia di Napoli, che regala al suo autore un premio di 26.427,16 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar tabacchi Giglio di via Alcide De Gasperi. La caccia al Jackpot invece continua e nell'appuntamento di domani verranno messi in palio 22,5 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.