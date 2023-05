Doppietta al 10eLotto in provincia di Napoli. Come riporta Agipronews, si festeggia con un 9 da 20mila euro a Pomigliano d'Arco e con un 6 Doppio Oro da 12mila euro a Palma Campania.

Vincite complessive per 32mila euro quindi, per un concorso particolarmente fortunato nel Napoletano.

In totale, l'ultimo appuntamento del 10eLotto ha distribuito nel Paese 20,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,5 miliardi dall'inizio dell'anno.