10 ricercatori dell'Università Parthenope fra i primi 100mila scienziati mondiali

Dieci scienziati dell'Università Parthenope nella classifica dei 100.000 "Top Scientists", pubblicata sulla rivista internazionale Plos Biology. La classifica dei docenti e ricercatori più citati nel mondo è frutto di uno studio condotto da John Ioannidis della Stanford University, di Kevin Boyack e Jeroen Baas, che si basa sui dati raccolti nel mese di maggio 2020 dall'enorme database per la ricerca scientifica mondiale 'Scopus'. I dati sono stati poi aggiornati con gli indicatori di citazioni standardizzate per l’anno 2019, relativi a ben 7 milioni di ricercatori di Università e Centri di ricerca di tutto il mondo, in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.

Per ogni ricercatore viene indicato il settore in cui è attivo e il ranking corrispondente, differenziato tra ranking che includono i riferimenti di auto-citazioni e quelli che non li includono. Nell'elenco elaborato dall'Università di Stanford figurano 10 docenti e ricercatori dell'Università Parthenope fra i primi centomila scienziati mondiali per l'impatto scientifico delle loro ricerche. Il risultato di questo studio è una ‘fotografia' attuale ed approfondita della ricerca mondiale con un'analisi di quasi 160 mila scienziati più influenti al mondo.

Gli scienziati dell'Università Parthenope riportati nella prestigiosa classifica sono: Caiazza Rosa (Studi Aziendali e Quantitativi) Camastra Francesco (Scienze e Tecnologie) Castiglione Aniello (Scienze e Tecnologie) Ceroni Francesca (Ingegneria) Cioffi Raffaele (Ingegneria) Colangelo Francesco (Ingegneria) Iadicicco Agostino (Ingegneria) Luciano Raimondo (Ingegneria) Mazzeo Filomena (Scienze Motorie) Napolitano Antonio (Ingegneria).