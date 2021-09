associazione italiana sclerosi multipla di napoli: verso l’agenda della sclerosi multipla 2025

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il 18.09.2021 alle ore 10.00 presso la CLINICA HERMITAGE, VIA CUPA DELLE TOZZOLE 2 – NAPOLI la Sezione Provinciale di Napoli, in occasione del Congresso Soci, apre le porte alla cittadinanza. Prende così il via, anche sul territorio, la campagna #1000azionioltrelaSM. Un impegno concreto dell’Associazione di pazienti, per rendere protagoniste le persone con sclerosi multipla e familiari, connettendole a tutti gli attori che ruotono attorno al mondo della SM, dalla sanità, alla ricerca, alle istituzioni e al mondo delle imprese. “Dobbiamo disegnare una mappa degli impegni attuali e futuri e decidere insieme i punti programmatici su cui lavorare per cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari. Con #1000azionioltrelaSM parte la call to action a tutti coloro che sono coinvolti nell’affrontare la sclerosi multipla dalle persone stesse, le loro famiglie, amici, soci, volontari, sostenitori, e ogni altro soggetto ingaggiato nella lotta quotidiana alla SM, per confrontarci e prendere parte concretamente a questo percorso di costruzione dell’Agenda della SM 2022-2025” dichiara Gianluca Pedicini, Responsabile AISM Sezione Provinciale di ……. AISM è in prima linea sin dai primi momenti di piena emergenza sanitaria, dando risposte e lavorando a stretto contatto con le Istituzioni e le reti di riferimento, a livello nazionale, regionale, locale. Mai come in questo delicato periodo di ripartenza è richiesta la massima attenzione e il massimo impegno per fare in modo che continuino ad essere assicurati tutti i servizi essenziali e tutelati gli spazi vitali e le libertà fondamentali delle persone con SM, gravi patologie, disabilità e delle loro famiglie. Corresponsabilità, innovazione, sostenibilità sono le basi della nuova ripartenza, che non può essere un’eccezione, ma deve diventare una strada sistematica da percorrere, che richiede la capacità di amplificare le connessioni e favorire il flusso di comunicazione e collaborazione in una logica di “co-creazione”. “Il congresso soci è quindi un’occasione per confrontarci sulle priorità di salute, inclusione, sviluppo del nostro territorio partendo dalla prospettiva del barometro della sclerosi multipla, un momento per tracciare assieme le linee comuni per la ripresa e la ripartenza” dichiara Pedicini . Il congresso soci sarà anche l’occasione per presentare la relazione di attività e il bilancio consuntivo e preventivo 2020 e per firmare la Carta dei Diritti delle persone con SM. Per partecipare contattare la sezione AISM di Napoli al 081 592 2936 oppure scrivendo a aismnapoli@aism.it La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. L’Italia è il paese a rischio medioalto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale. AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM), è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.