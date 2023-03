Incidente sull'Asse Mediano: coinvolta un'autocisterna contenente GPL. Traffico deviato

La Prefettura informa che, a causa di un incidente stradale verificatosi al km 4-700 della SS162NC, (cd. "Asse Mediano"), che ha coinvolto un'autocisterna contenente GPL, la predetta strada è interdetta per entrambe le direzioni di marcia, da Lago Patria allo svincolo di Qualiano. L'autocisterna fortunatamente non è esplosa. Sul posto la Polstrada e i militari della Compagnia dei carabinieri di Giuliano unitamente ai Vigili del fuoco che stanno provvedendo a rimuovere il Gpl. La dinamica del sinistro non è chiara. Da quanto si apprende, non vi sarebbero feriti.