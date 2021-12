Tecnocasa, opportunità di lavoro per i giovani

“Lo sviluppo delle reti immobiliari del nostro Gruppo - afferma Luigi Sada, Amministratore Delegato Tecnocasa Franchising SpA - avviene esclusivamente attraverso la crescita interna, ovvero non attraverso l’affiliazione diretta di professionisti già operativi sul mercato. Un giovane che inizia oggi la collaborazione con un’agenzia Tecnocasa o Tecnorete percorrerà un sentiero di crescita di circa due anni, nel corso dei quali, affiancato da professionisti di esperienza in agenzia e frequentando i corsi della scuola di formazione, acquisirà le competenze necessarie ad aprire la propria agenzia. I giovani inseriti oggi avranno l’opportunità di essere gli affiliati futuri”.

“Per noi del Gruppo Tecnocasa il futuro sono quindi i giovani, - afferma Luigi Sada, Amministratore Delegato Tecnocasa Franchising SpA - i soggetti direttamente coinvolti come protagonisti di una professione che rappresenta una reale opportunità di occupazione e crescita, ed è per questo che siamo costantemente impegnati nel recruiting e nell’incremento degli staff d’agenzia. In Italia le agenzie affiliate sono 2.419 in cui sono attivi 9.855 individui, impegnati nei diversi ruoli, che hanno scelto di entrare a far parte del Gruppo Tecnocasa costruire il loro futuro professionale. L’età media è di 42 anni per gli affiliati, 28 anni per i collaboratori e 30 anni per le coordinatrici, valori in calo perché, grazie all’inserimento di giovani, l’età media si sta progressivamente abbassando".

Quali le figure necessarie?

Sono diverse le figure professionali presenti nelle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sia del settore residenziale sia del comparto immobili per l’impresa in modo da consentire la massima trasparenza, preparazione tecnica e commerciale a tutela e a vantaggio del cliente. Il profilo ideale è un giovane dinamico predisposto ai rapporti interpersonali con il desiderio di crescere.

Agente immobiliare Affiliato è un imprenditore autonomo che avvalendosi del know-how aziendale riduce il rischio d’impresa, i tempi d’avviamento e ottimizza la produttività e la redditività delle risorse impiegate traendo i maggiori benefici possibili nel rispetto della deontologia professionale.

Responsabile d’agenzia, costituisce il tramite tra l’affiliato e i collaboratori; è una figura dinamica e il motore trainante dell’agenzia.

Le opportunità di impiego che offrono le agenzie sono rivolte anche al Collaboratore dell’agenzia, il primo contatto tra il punto vendita e l’utente, col compito di procacciare informazioni utili per raggiungere risultati.

Altro ruolo rilevante è quello del Coordinatore d'agenzia, con mansioni inerenti all’organizzazione del punto vendita che vanno dalla gestione degli appuntamenti all’aggiornamento del data-base, dal telemarketing, alla cura delle inserzioni pubblicitarie.

Quante nuove risorse sono ricercate? Come candidarsi?

"Alla luce delle opzioni di zona, ovvero delle future aperture di agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, registriamo 224 richieste che si andranno a concretizzare da qui al primo semestre 2022. Spicca l’area Nord con 153 opzioni, 42 nel centro e 29 nel sud e isole. Da qui stimiamo l’inserimento di un importante numero di nuovi collaboratori e quindi di giovani".

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso l’apposito form su uno dei portali del gruppo tecnocasa.it e tecnorete.it sezione “lavora con noi” o in alternativa inviare il proprio CV attraverso i siti delle singole agenzie raggiungibili sempre attraverso i portali.