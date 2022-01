Servizio Civile con il Consorzio Icaro: pubblicato il bando

È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione dei volontari che potranno entrare a far parte dei progetti del Servizio civile universale, rivolto a tutti i giovani di età compresa dai 18 ai 29 non compiuti. In particolar modo, il Consorzio Icaro apre le porte a 880 giovani da poter impiegare in un elenco di 11 progetti diversi, grazie al finanziamento di 3 programmi che mirano all’educazione e all’assistenza: “Generazione Vincente”, “Lo Sport è vita” e “No Limits”. Al candidato viene offerta la possibilità di visionare e scegliere la sede più vicina a loro attraverso il sito https://www.consorzioicaro. org/servizio-civile/2117- scegli-la-tua-sede-progetto- 2021/.

Come tutti gli anni, l’obiettivo è quello di promuovere i valori formativi e un’importante crescita professionale del giovane volontario per potersi avvicinare gradualmente al mondo lavorativo, ma anche quello di offrire supporto al territorio e ai cittadini più bisognosi. Per ciascun volontario è previsto un rimborso mensile pari a €444,30.

Il termine previsto per l’invio delle domande è fissato alle ore 14.00 del 26 gennaio 2022.

MODALITA’ E REQUISTI DI AMMISSIONE:

La candidatura potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) del Dipartimento per le Politiche Giovanile e del Servizio Civile Universale, mediante quale i giovani dovranno compilare e inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone. Per accedere alla piattaforma sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle fornite dal Dipartimento. Per la compilazione della domanda è possibile consultare la “Guida per la compilazione e la presentazione della domanda online con la piattaforma DOL”.

Inoltre, il candidato dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido e un curriculum vitae efficace.

INFORMAZIONI: Anche quest’anno, tutti i progetti e sedi del Servizio civile universale ICARO prevedono una riserva di posti a favore dei giovani con minore opportunità (difficoltà economiche). Per poter usufruire di tale riserva, occorre allegare alla domanda di partecipazione il MODELLO ISEE STANDARD IN CORSO DI VALIDITA’, inferiore o pari a 10.000 euro.