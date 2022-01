Servizio Civile con il Comune di Napoli: opportunità per 80 giovani

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di 56.205 posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile.

Entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Dei 56.205 posti di operatore volontario, 54.181 sono disponibili per 2.541 progetti da realizzarsi in Italia e 980 per 170 progetti all’estero.

Inoltre, 37 operatori volontari saranno avviati in servizio in altri 4 progetti afferenti a 2 programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 bis “Servizio civile universale nell’Unione Europea” e 1007 operatori volontari saranno avviati in 103 progetti afferenti a 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

Il Comune di Napoli, nell’ambito del suo Programma “Giovani protagonisti: il Servizio Civile a favore della comunità” coinvolgerà 80 operatori volontari da impiegare in 2 progetti di Servizio Civile:

- Grow Up - Crescere insieme / N. 20 volontari;

- Rest-Art - N. 60 volontari.

Maggiori informazioni su requisiti, retribuzione e modalità per inviare domanda sono disponibili sul sito del Comune, al link https://www.comune.napoli.it/serviziocivile2022