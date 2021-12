PNRR, opportunità di lavoro anche a Napoli e in Campania: pubblicati i bandi

Diventano concrete le opportunità di lavoro legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul portale governativo del Reclutamento (InPa) sono diversi i bandi già pubblicati per la ricerca di collaboratori a supporto delle amministrazioni territoriali.

Per quanto riguarda Napoli e la Campania, tante le opportunità che riguardano diverse professioni con avvisi per Ingegneri (civili; delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici; informatici; energetici; chimici; ambientali); Geometri; Geologi; Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei; Esperti Amministrativi; Biologi; Architetti.

Per candidarsi c'è tempo fino al 6 dicembre alle ore 14.00.

Tutti le informazioni e i bandi completi sono disponibili al sito inpa.gov.it (clicca qui)