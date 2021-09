ETJCA, offerte di lavoro e corsi di formazione: le opportunità di settembre in Campania

Tra le offerte in evidenza dell'Agenzia: operatori d’impianto in un’industria petrolchimica, magazzinieri per azienda operante nel settore farmaceutico, gastronomi banconisti

ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy è sempre attiva nella ricerca e selezione di personale specializzato.

I corsi di formazione dedicati alla ricerca attiva del lavoro sono attivi presso le filiali ETJCA di Frosinone, Bologna, Napoli, Aprilia, Rimini, Catania, Lucca, Foggia, Asti e Aosta

ETJCA intende essere vicina ai candidati, aiutandoli a potenziare le proprie competenze, capacità e soft skills attraverso corsi di formazione e aggiornamento. Tra i corsi di formazione disponibili, da evidenziare quello destinato alla ricerca attiva del lavoro, per fornire ai partecipanti - candidati privi di impiego iscritti presso la filiale, neo-disoccupati, disoccupati di lunga data, diplomandi o laureandi - gli strumenti necessari per affrontare al meglio un mercato del lavoro in continua evoluzione

ETJCA attualmente ha all’attivo circa 2500 offerte di lavoro. Tra le offerte in evidenza in:

- Abruzzo: addetti alla GDO, addetti alle pulizie, assemblatori meccanici e autisti

- Valle d’Aosta: carpentieri, falegnami, sviluppatori di software, un tecnico frigorista e impiegati amministrativi

- Puglia: numerosi addetti all’assistenza clienti, ingegneri - elettrico esperto in automazione, gestionale junior - carpentieri, manoval

- Campania: operatori d’impianto in un’industria petrolchimica, 10 magazzinieri per azienda operante nel settore farmaceutico, gastronomi banconisti

- Emilia Romagna: addetti al magazzino e all’imbustamento nella GDO, operai generici del settore metalmeccanico, addetti alle pulizie

- Friuli Venezia Giulia: operatori customer care in lingua tedesca, autisti, operatori metalmeccanici

- Lazio: addetti alle consegne a domicilio, project manager nell’industria metalmeccanica, addetti back office, operai edili.

- Liguria: elettricisti, saldatori, sviluppatori e programmatori informatici

- Lombardia: addetti customer service, addetti ai controlli qualità, operai confezionamento, adetti alle vendite, macellai

- Piemonte: addetti al controllo, impiegati gestionali, addetti alle vendite, baristi

- Sardegna: elettricisti, operai manutentori, addetti al magazzino, docenti di scuole superiori

- Sicilia: operatori per servizio di welcome call, manovali e muratori edili, addetti al montaggio vetri

- Marche: cucitrici industriali, addetti alle lavorazioni tessili, saldatori, carpentieri navali

- Trentino Alto Adige; operai alimentari addetti alla produzione e al reparto stampi, operatori metalmeccanici, addetti alle pulizie, addetti alle vendite

- Toscana: operatori fast food, operai e magazzinieri, addetti picking, operatori di call center

- Umbria: operai edili, manutentori elettrici, addetti call center, saldatori

- Veneto: autisti, magazzinieri, scaffalisti, educatori per la pre-accoglienza alla scuola primaria, operai alimentari

Realtà sempre in movimento, ETJCA ha all’attivo ricerche di personale in diversi settori in tutte le regioni italiane. Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito https://www.etjca.it/