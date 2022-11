Pizzium cerca talenti nella ristorazione: Career Day a Napoli

Parte da Napoli PIZZIUM Career Day, il primo evento di recruiting organizzato da PIZZIUM, concept di pizzerie napoletane che conta attualmente 35 store in Italia. Finalizzato al recruiting di nuovo personale, PIZZIUM Career Day inizierà il 16 novembre dalla patria della pizza per poi proseguire con selezioni itineranti in altre città.

Diverse le posizioni aperte in tutta Italia - personale di sala, pizzaioli e store manager - per candidati interessati a lavorare nei ristoranti PIZZIUM presenti in città come, ad esempio, Roma, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Parma e Verona. Per tutte le posizioni, laddove richiesto, è previsto anche un supporto abitativo.

“Il nostro format è in grande espansione. Nei prossimi mesi infatti prevediamo di portare lo stile unico, originale e l’offerta gastronomica di PIZZIUM nelle principali città italiane” dichiara Nanni Arbellini, AD di PIZZIUM. “Oggi si parla molto di professionalità, di prodotto, di qualità ma non sappiamo nulla di chi ci lavora dietro. L’ingrediente fondamentale della pizza è la persona che la prepara, con i PIZZIUM Career Day vogliamo offrire ai giovani talenti nuove e concrete opportunità di occupazione nel settore ristorazione. Ecco perché per i nostri punti vendita cerchiamo professionisti su cui investire tempo ed energie.”

L’appuntamento per aspiranti desiderosi di entrare a far parte di un team giovane e dinamico è per mercoledì 16 novembre presso il Palazzo delle Arti di Napoli (3° piano sala Roberto Di Stefano) con un programma diviso su due turni dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.00.

Per partecipare e sostenere un colloquio conoscitivo è necessario registrarsi su https://pizzium.com/career-day/