Pomigliano, Concorso per Agenti di Polizia Locale - Motociclisti

Comune di Pomigliano d'Arco: pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi (n.96 del 03/12/2021), in Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e determinato per la durata di mesi sei, eventualmente prorogabili di ulteriori mesi sei, di agente di polizia locale cat.C MOTOCICLISTI.

Per presentare domanda c'è tempo fino alle ore 12 del 18 dicembre 2021

Requisiti e dettagli nel bando completo, reperibile al sito https://pomiglianodarco.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_15268_640_1.html