Comune di Napoli, bando di selezione per assunzioni a tempo determinato

Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di diversi profili professionali per il rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli. Per presentare domanda c'è tempo fino alle ore 12 del 29 novembre 2021