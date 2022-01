Lavoro, Casting per comparse residenti in Campania

Klab4, in accordo con alcune produzioni cinematografiche, organizza un casting di COMPARSE (NO RUOLI) che si terrà sabato 29 gennaio dalle 11 alle 17, sul palco dell’Edenlandia, nei pressi dell’ingresso in viale Kennedy, 76.

Il CASTING - spiega la società - è finalizzato a trovare esclusivamente comparse residenti in Campania.

I selezionati poi, se scelti, saranno contattati per girare scene, retribuiti.

Non si faranno provini o video ma solo fotografie.

All’ingresso all’arco, i partecipanti potranno ritirare un numero con cui si verrà poi chiamati. Per rispettare le normative anti covid-19, gli ingressi saranno dilazionati a seconda del numero assegnato.

Il casting si svolgerà anche in caso di pioggia.