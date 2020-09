Casting per bambini per produzioni cinematografiche a Napoli

Klab4, in accordo con le produzioni Pepito produzioni, organizza un casting per bambini che si terrà il 13 settembre presso il teatro dell’Edenlandia, in viale Kennedy, 76.

Il casting - spiega Klab4 - è finalizzato a trovare esclusivamente bambini e bambine dell’età compresa tra i 5 e i 13 anni. I selezionati poi, se scelti, saranno autorizzati dall’ispettorato e retribuiti. Non saranno fatti provini o video ma solo fotografie.

COME PARTECIPARE:

Per partecipare basta presentarsi dalle 11:00 alle 17:00 e portare con sé la FOTOCOPIA di CARTA D’IDENTITÀ o PATENTE + CODICE FISCALE o TESSERA SANITARIA di un genitore.

All’ingresso all’arco si ritirerà un numero con il quale si verrà chiamati.

Per rispettare le normative anti covid-19, gli ingressi saranno dilazionati a seconda del numero assegnato.

Il casting si svolgerà anche in caso di pioggia, essendo il teatro al coperto.