Servizio Civile: ecco i progetti di Monte di Procida

E’ on line il bando nazionale per la selezione di n. 46.891 operatori volontari di Servizio Civile Universale. Un'esperienza speciale per i giovani tra i tra i 18 e i 28 anni, per crescere e rafforzare le proprie competenze. Anche quest'anno il Comune di Monte di Procida accoglierà 11 volontari.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it e tramite SPID, entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021.

Per informazioni e per scaricare il bando consultare la “Selezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it. Approfondimenti sono inoltre disponibili sul sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Per il Comune di Monte di Procida i progetti ai quali ci si può candidare sono:

· GenerAzioni Integrate 2020/2021: Welfare territoriale e innovazione sociale.

· Napoli D.O.C. – Divertimento, Ospitalità e Cultura 2020/2021: Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali.

· Territorio TVB: Tutela e valorizzazione della biodiversità 2020/2021. Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche.

· La bussola delle competenze 2020/2021: Comunità Educanti: educazione come responsabilità sociale. Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport - Animazione culturale verso giovani.