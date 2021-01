Servizio Civile, 54 posti disponibili a Torre Annunziata

Bando per il Servizio Civile Universale a Torre Annunziata: approvati 14 progetti per un totale di 54 posti disponibili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, sulla quale è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la propria candidatura. E’ necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato alle ore 14 dell’8 febbraio 2021.