Asl Napoli 3 Sud, Concorso pubblico per 21 posti di collaboratore amministrativo

Asl Napoli 3 Sud - Torre del Greco: indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n 21 posti varie Aree di “Collaboratore Amministrativo Professionale”- categoria D - del ruolo Amministrativo - Area Comparto, di cui il 30% riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte e di cui n. 1 posto ai sensi dell’Art. 20 comma 2 del D.L/vo 75/2017, in possesso dei requisiti richiesti nel bando allegato e così distribuiti per profilo ed Area:

Cod. 1: n. 11 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - categoria D - Area Giuridica;

Cod. 2: n. 8 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - categoria D - Area Economica;

Cod. 3: n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale - categoria D - Area Pubblicista

Il bando completo con tutti i requisti richiesti e i dettagli per partecipare al concorso è visionabile al sito https://albopretorio.aslnapoli3sud.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/9151097

La scadenza è fissata alle ore 20 del 3 gennaio 2022