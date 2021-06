Veglia a Pompei contro la macellazione degli animali

Erano le 5 di stamane quando attivist* di Napoli Animal Save si sono recat* presso il mattatoio di Pompei per documentare e filmare l’arrivo degli animali destinati al macello ed effettuare un sit-in pacifico, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19. La veglia, come spiegato da un comunicato di Napoli Animal Save, è stata anche l’occasione per ricordare Regan Russell, grande attivista del movimento, morta esattamente un anno fa davanti al mattatoio Fearmans Pork Inc. a Burlington, Ontario, in Canada, investita da un camion che stava trasportando centinaia di maiali al macello.

"Gli animali sono esseri senzienti - hanno spiegato gli attivisti - che, proprio come noi, vogliono vivere e provano sentimenti, emozioni e paure. Sono individui e non prodotti".

Foto Napoli Animal Save

La manifestazione si è svolta all'insegna del massimo rispetto reciproco: gli autotrasportatori hanno acconsentito a fermare i camion per far accarezzare e rifocillare gli animali, e filmarli, sotto lo sguardo attento delle forze dell'ordine