Come prendersi cura dei nidi delle tartarughe: il corso gratuito

Sono partite le iscrizioni per “Donne e tartarughe: quando la passione porta al cambiamento”, evento totalmente gratuito ed aperto a tutti i cittadini. Organizzato dall’Associazione Domizia in collaborazione con l’Enpa, con il patrocinio del Comune di Castel Volturno e dell’Ente Riserve Naturali Regionali, si terrà il prossimo 27 maggio presso il Centro di Aggregazione in Via Niccolò Macchiavelli a Castel Volturno. All'incontro, moderato da Leda Tonziello vice presidente di “Domizia”, Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno; Vincenzo Ammaliato, presidente dell’Associazione Domizia e presidente Enpa Salerno.

Gli argomenti di studio

1) “Life TurtleNest": approccio alla tutela e monitoraggio delle nidificazioni delle tartarughe marine nel Mediterraneo Occidentale. A cura di Sandra Hochscheid, ricercatore Dipartimento Conservazione Animale e Public Engagement - Stazione Zoologica Anton Dohrn.

“Aree di potenziale nidificazione che rimangono sconosciute senza un monitoraggio specifico: il caso della Sicilia” con la Biologa marina Oleana Olga Prato.

“La nidificazione della tartaruga marina mai così a nord: un quinquennio di monitoraggi in Toscana. Riflessioni e spunti di studio” con Luana Papetti, educatrice ambientale Centro Recupero Tartarughe Marine e Centro comunale di didattica sul Mare di Grosseto, nonché socio fondatore e referente scientifico dell’Associazione TartAmare Onlus.

“Cura e procedure di riabilitazione per la conservazione delle tartarughe marine: l’esperienza trentennale di una piccola associazione di volontariato” con Daniela Freggi, biologa del Lampedusa Sea Turtle Rescue Center and Science.

“Buone pratiche per la tutela delle tartarughe marine: conoscere e ridurre i pericoli per la conservazione” con Valentina Paduano, biologa marina - Progetto TartAmar Calabria.

“Ricerca e Monitoraggio delle tartarughe marine in aree di alimentazione e svernamento: risultati di uno studio di 20 anni nell’arcipelago Eoliano” con Monica Francesca Blasi, direttore Filicudi WildLife Conservation.

I lavori si concluderanno con un dibattito tra le speaker e Fulvio Maffucci sulle “Sfide per la conservazione delle tartarughe marine: approcci ed esperienze a confronto”.

Si potrà aderire all’iniziativa inviando una mail all’indirizzo domizia2021@gmail.com. I partecipanti, che avranno diritto ai crediti formati ECM, dovranno frequentare il programma per intero e superare con esito positivo la verifica di valutazione finale. Riceveranno inoltre, il kit congressuale di accoglienza e avranno l’accesso al coffe break messo a disposizione dagli organizzatori.