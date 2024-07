Dove andare a mare con Fido a Napoli: 3 spiagge + 1 soluzione pet friendly

Mare a Napoli sempre più difficile da raggiungere per chi non ha a disposizione grosse somme da destinare all'acquisto giornaliero di ingresso/ombrellone/sdraio nei pochi lidi metropolitani o non riesce a spuntarla a forza di click per la prenotazione online degli spazi recintati dal Comune.

Le cose peggiorano ulteriormente per chi a mare vuole andare col proprio amico di pelo, tra restrizioni e divieti.

Non troppo lontano dal centro cittadino, tuttavia, ci sono diversi lidi assolutamente pet friendly (info, prezzi, prenotazioni etc, online):