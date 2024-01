Officina lager per animali scoperta e sequestrata dalla Municipale di Napoli

Nell’ambito del programma “Action Day Terra dei Fuochi” gli uomini del Comando della Polizia metropolitana, guidato da Lucia Rea, hanno individuato e sequestrato un’autofficina completamente abusiva in cui erano stoccati rifiuti non tracciati e tenuti in gabbie cani senza microchip e uccellini appartenenti ad una specie protetta.

L'autofficina si trova al confine dell'area metropolitana e ricade nel Comune di Domicella, nell’avellinese. L'ispezione ha consentito di accertare che l'immobile era sprovvisto di autorizzazioni e titoli. Ingente il quantitativo di rifiuti non tracciati presenti all’interno dell’attività, "composti prevalentemente da materiale ferroso derivante dall’esercizio abusivo", come spiega una nota della Polizia metropolitana. Contestati i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi, scarichi non autorizzati e deposito incontrollato di rifiuti.

All’interno dell’attività gli agenti hanno rinvenuto due esemplari di lucherini, specie di volatili particolarmente protetta per il cui possesso è richiesta una specifica autorizzazione, la cui mancanza è punita penalmente. Gli uccellini sono stati subito liberati in aperta campagna. Gli agenti hanno anche trovato alcuni cani in gabbia senza la prevista iscrizione all’anagrafe canina.