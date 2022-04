Salviamo Zoe: sarà riportata in canile "causa trasferimento" della famiglia che l'aveva adottata

Zoe era appena nata quando è finita in canile. Una vita fatta di sbarre e niente altro. Poi, pochi mesi fa, l'adozione. Per lei sembra l'inizio di una nuova vita fatta di quelle tenerezze e coccole che tanto desiderava. Zoe è davvero brava: non sporca, è dolcissima con i bimbi, sa stare al suo posto, impara i comandi, dà la zampa. Il suo sogno però viene spezzato dopo pochissimo: chi l'ha adottata deve trasferirsi per lavoro e non può portarla con sè: Zoe dovrà tornare dietro le sbarre. "Le si spezzerà il cuore - spiegano i volontari di Angeli a 4 zampe - sembra aver capito cosa sta succedendo. Sta in un angolo senza muoversi e quando l'accarezziamo, con le zampette, abbraccia disperata la mano. Aiutatela: non fatela tornare in canile".

8 mesi, taglia media contenuta - pesa circa 13 Kg - microcippata e vaccinata. Si trova in provincia di Napoli ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione, spiegano gli Angeli a 4 Zampe (contatti via WhatsApp al 347 05 77 551))