Rottweiler salvato dai carabinieri: era utilizzato come "palo" per una piazza di spaccio

I Carabinieri lo hanno trovato legato stretto ad un muretto: il rottweiler con la sua mole doveva spaventare chiunque cercasse di avvicinarsi perché in una cavità di quel muro c'era molta droga: 350 grammi di cocaina, 72 di hashish divisi in 15 confezioni e materiale per confezionare e pesare le dosi.

Il cane era al secondo piano di un edificio in Corso Resina a Ercolano, poco lontano da una costruzione ora in rovina.

In manette è finito un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Il rottweiler invece è stato tratto in salvo e affidato ad un canile.