Gli animali selvatici del bosco di Capodimonte: workshop per conoscerli.

Partirà questo lunedì, 6 giugno, alle ore 9, dalla Fagianeria del del Real Bosco di Capodimonte, il percorso di salute, benessere e conoscenza della biodiversità organizzato e promosso dalla Asl Napoli 1 Centro.

"La fauna selvatica rappresenta, in ottica one health, lo specchio dell’ambiente in termini epidemiologici è il fulcro nella prevenzione delle malattie infettive e diffusive con particolare riguardo a quelle di interesse zoonosico. - spiegano gli esperti dell'Azienda sanitaria locale - Gli esemplari selvatici oggetto di recupero assumono in termini epidemiologici il ruolo di straordinarie sentinelle ambientali quali consumatori primari dell’ambiente". E proprio per consentire di conoscere quali sono gli animali selvatici e sinantropici (cioè in grado di vivere con gli umani) che vivono nel Bosco di Capodimonte, regno della biodiversità cittadina, un’équipe multidisciplinare terrà un workshop teorico e laboratoriale, al termine del quale saranno rilasciati in natura alcuni esemplari curati dai medici del Presidio Ospedaliero Veterinario ASL Napoli 1 Centro.