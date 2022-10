Le piante più pericolose per cani e gatti e quelle innocue

n tocco di stile e soprattutto di creatività: le piante sono la soluzione ideale quando si vuole arredare con gusto una casa, il modo perfetto per portare in ogni stanza colori, profumi e freschezza. È un po’ come sentirsi a contatto con la natura e non è un caso che negli ultimi anni tutto questo verde abbia rimpiazzato i vecchi soprammobili.

Ci sono piante davvero molto pericolose o addirittura letali per i cani e i gatti: Se viviamo con un peloso, quindi, è meglio sapere quali comprare e quali invece evitare.

Piante innocue per gli amici di pelo

Ecco di seguito alcune delle piante pet friendly:

Clorofito : piacevole, purifica l’aria, si adatta facilmente in casa

: piacevole, purifica l’aria, si adatta facilmente in casa Orchidee : decisamente tra le piante fiorite più belle ed eleganti

: decisamente tra le piante fiorite più belle ed eleganti Boston : perfetta in salotto, ama la luce

: perfetta in salotto, ama la luce Chamadorea: nota anche coma palma minore, va d’accordo con gli animali ed è davvero semplice da coltivare oltre che molto bella da guardare

Piante da evitare se in casa c'è un cane o un gatto

Risultano pericolose per gli amici di pelo:

Edera : anche se molto bella e facile da coltivare è molto tossica per cani e gatti.

: anche se molto bella e facile da coltivare è molto tossica per cani e gatti. Cycas revoluta: adatta per giardini e interni, è velenosa per i quattro zampe

revoluta: adatta per giardini e interni, è velenosa per i quattro zampe Monstera : elegante e delicata, è causa di intossicazioni violente nei cani e gatti anche se solo masticata e non ingerita

: elegante e delicata, è causa di intossicazioni violente nei cani e gatti anche se solo masticata e non ingerita Agrifoglio : tipico del periodo natalizio, ha effetti tossici

: tipico del periodo natalizio, ha effetti tossici Oleandro: decisamente velenoso, spesso con esiti mortali, per i pelosi è pericolosissimo anche per gli esseri umani

decisamente velenoso, spesso con esiti mortali, per i pelosi è pericolosissimo anche per gli esseri umani Ciclamino : con la sua delicatezza, è ugualmente molto tossico

: con la sua delicatezza, è ugualmente molto tossico Giglio: spettacolare nelle sue fioriture, non è da tenere a portata di pet.

