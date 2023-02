Perché i cani ululano quando sentono le sirene: studio su 68 cani di diverse razze svela il mistero

Perché quando i cani domestici sentono il suono di una sirena - dalle ambulanze agli allarmi - iniziano ad ululare? Lo spiega il Dipartimento di Etologia della Eotvos Lorànd University in esito ad uno studio condotto su 68 cani di razze pure, che è stato pubblicato dalla rivista Communications Biology.

Gli etologi, studiosi del comportamento animale sono partiti dall'assunto che gli ululati sono un modo di comunicare attraverso le lunghe distanze dei lupi, che in questo modo marcano i confini del loro territorio e localizzano altro branchi. L'equipe ha osservato che per le razze più antiche e più vicine ai lupi l'ululato conserva il significato originario di segnare i confini del proprio territorio, rispondendo ad un atavico stimolo sonoro, riprodotto appunto dal suono prolungato di sirene, allarmi e campane. Ad influire è anche il genere e la capacità riproduttiva degli animali: i maschi castrati a causa dell'assenza di testosterone, sarebbero più inclini ad emettere ululati per allontanare dal proprio territorio altri esemplari con cui non vogliono avere scontri fisici