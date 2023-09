Ritrovato Oscar, il cane scugnizzo dei Quartieri Spagnoli

Oscar è finalmente tornato al sicuro tra le braccia delle sue umane, nella sua casa. La foto che lo ritrae addormentato, come se sorridesse, sereno e sfinito dice più di qualsiasi parola. La sua odissea è terminata dopo una settimana di batticuore, con l'annuncio rilanciato sui social nei tanti gruppi di ricerca di amici pelosi smarriti.

"Finalmente è ritornato a dormire nel suo letto, insieme alla sua mamma. Finalmente, grazie a tutti voi,ce l'ha fatta! Se potesse parlare vi direbbe:Grazie, grazie dal profondo del cuore. Vi chiederebbe, sicuramente, di aiutare altri che, come lui, hanno smarrito la via di casa. Condividete i post e, magari mentre andate al lavoro e/o a fare la spesa e/o in giro a passeggiare, prestate attenzione ai cani che vedete in strada...potreste salvarne altri, dopo Oscar", si legge nel gruppo che era stato creato appositamente per lui su Facebook.

"Abbiamo, tutti noi insieme a tutti voi, ritrovato Oscar! Si dice che tutto è bene quel che finisce bene. Ed è così: è finita nel migliore dei modi possibili, è finita con Oscar che ha potuto riabbracciare Gina Linardi e viceversa. È finitacon le lacrime di gioia della sua zietta Concetta Linardi, di Gabry, di nonna Assunta, le mie che sto scrivendo emozionato e, sicuramente, con le lacrime di gioia di ognuno di voi che ci ha aiutato e sostenuto in questa lunga settimana. Vogliamo ringraziarvi tutti, nessuno escluso, vogliamo dirvi: ce l'abbiamo fatta! Oscar è a casa sua...grazie ?? Una settimana dura, fatta di attese e speranze, di delusioni e sofferenze. Una settimana in cui abbiamo letto di tutto, commenti di incoraggiamento e speranza ma anche commenti cattivi ed inutili. Ci sono state persone che ci hanno attaccati solo perché ad Oscar manca il chip (riconosciamo che è sbagliato e che ogni cane, per legge, deve averne uno). A queste persone diciamo però: a cosa è servita la vostra cattiveria? Come pensavate di essere utili alla causa? Smettetela di stare a criticare... in questa lunga settimana, fatta di volantini, durante la quale abbiamo macinato chilometri, parlato con migliaia di persone, abbiamo avuto anche il piacere di poter conoscere persone come voi, persone a cui interessa esclusivamente l'amore per gli animali e non altro. Oscar è riuscito ad entrare nel cuore di tutte le persone buone, di chi ama gli animali e di chi ha una coscienza buona. Vogliamo ringraziare il deputato Francesco Emilio Borrelli, il signor Pino Grazioli e le testate online per aver dato ulteriore visibilità alle nostre ricerche. Con questo post, vogliamo anche comunicarvi che la pagina "Cerchiamo Oscar" resterà attiva sempre, per dare voce e speranza a tutti i cani ed ai loro genitori umani affinché possano riabbracciarsi. L'unione fa la forza, sempre. Grazie ancora e commentate e condividete questo post affinché, possa arrivare nei gruppi di ricerca perché, da oggi, saremo pronti ad aiutare altre persone. Un ulteriore ringraziamento va agli abitanti del parco Don Fabrizio de Michino, in via Ferrante Imparato 181 di Napoli. Loro hanno ritrovato Oscar e ci hanno chiamati...grazie ?????? ??".

Resta tuttavia un inquietante interrogativo. Oscar è stato ritrovato verso San Giovanni a Teduccio, lontanissimo da casa. Abitudinario, molto anziano (18 anni), ipovedente, non sarebbe mai potuto arrivare laggiù da solo. Inoltre quando i suoi umani lo hanno riabbracciato non aveva i cuscinetti delle zampine né le unghie consumate, come capita ai cani che camminano per chilometri. L'ipotesi avanzata sui social è che qualcuno possa averlo volontariamente preso e portato fin là per impedirgli di tornare a casa