Record di nidi di tartarughe in Campania

Tartaruga caretta caretta,: è record di nidi in Campania. Con i tre trovati nelle ultime 24 ore, annuncia l'Ente nazionale per la protezione animali - Enpa, sono infatti ben 34 iquelli censiti nella nostra regione. Gli ultimi nidi, spiegano i volontari che da oltre un mese monitorano le coste, sono stati trovati ad Ascea, Casal Velino e a Camerota.

“Di notte ci hanno chiamato per accorrere alla spiaggia di Ascea – racconta Roberta Teti dell’Enpa di Salerno – e abbiamo assistito alla deposizione delle uova, assicurandoci che nessuno disturbasse la tartaruga. Si è trattato di in momento che, nonostante per fortuna sia frequente dalle nostre parti, è sempre molto emozionante”.

Con 34 nidi di tartaruga Caretta Caretta individuati e messi in sicurezza finora, in questa estate, è stato superato anche il record dello scorso anno confermando come la Campania, in particolare il Cilento, venga sempre di più scelto dalle mamme tartarughe: “La deposizione delle uova è molto importante, per questo non ci stanchiamo mai di sensibilizzare i bagnanti. Anche quest’anno noi volontari Enpa, tra una traccia e un'altra, dedichiamo del tempo per spiegare ai bambini, attraverso il gioco, l'importanza di segnalare le tracce e preservare i nidi. Ci teniamo molto alla formazione dei piccoli, perché saranno gli adulti di domani e su di loro speriamo di contare per un futuro migliore”.