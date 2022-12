Chip gratis a Fuorigrotta per gli amici di pelo

Il microchip non è solo un obbligo che la legge impone ai proprietari di animali. E' soprattutto uno strumento fondamentale per avere la possibilità, in caso di smarrimento, di trovare il nostro amico di pelo, come spiega Francesco Sollo, volontario, da sempre attivo in difesa degli animali. Per chi non ha ancora provveduto, - informa Sollo - questo sabato, 17 dicembre, dalle 11 alle 13, a piazza San vitale a Fuorigrotta sarà presente il camper dell'Asl Napoli 1 Centro, per applicare del tutto gratuitamente il microchip