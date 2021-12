Come microchippare gratuitamente il tuo cane

"Microchippare il nostro cane non è solo un obbligo, ma un atto di amore" spiega il claim del video realizzato dall'Asl Napoli 1 Centro per invitare ad iscrivere il proprio peloso all'Anagrafe canina. In caso di ritrovamento dopo smarrimento o fuga, infatti, attraverso il microchip è possibile rintracciare senza errore il proprietario.

L'iscrizione all'Anagrafe canina è un obbligo stabilito dalla legge spesso disatteso da chi prende un cane. La Asl Napoli 1 Centro guidata da Ciro Verdoliva ha perciò organizzato appuntamenti per la microchippatura gratuita nei diversi quartieri di Napoli. Ecco i prossimi

Gli appuntamenti per la microchippatura gratuita

Lunedì 13 dicembre, ore 16-18, Bagnoli, via Lucio Silla (Pet Shop Cucciolomania)

Giovedì 16 dicembre, ore 16-18, Chiaia, Vico del Vasto n. 56 (Animal Street)