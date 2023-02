Mask è scomparso, scappato dopo l'esplosione di un botto: "Aiutateci a trovarlo, offriamo grossa ricompensa"

Un meticcio nero e marrone, un cane bravissimo. È così che i suoi padroni raccontano di Mask. Ha dieci anni, e si è smarrito tra le strade di Napoli.

La sua padrona è di Baiano. Sabato scorso (28 gennaio) era in centro, nel capoluogo partenopeo, con Mask e con un amico. In piazza San Domenico Maggiore però è successo qualcosa: l'esplosione di un fuoco d'artificio ha terrorizzato il cane, che è scappato via.

È da allora che lo stanno cercando. "È un maschio, ha la targhetta a forma di osso e si chiama Mask", spiegano di lui. Non ha microchip e non conosce le strade del centro antico. I suoi padroni non vedono l'ora di riabbracciarlo, e chiedono a tutti un aiuto (che sarà lautamente ricompensato) nelle ricerche. Chiunque avesse notizie di Mask può telefonare al 3710124421.