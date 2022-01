Sorpreso a maltrattare un cane: denunciato

Una segnalazione alla Centrale Operativa ha consentito agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di intervenire, durante il servizio di controllo del territorio, e mettere in salvo un cagnolino ferito.

Con una telefonata erano stati segnalati maltrattamenti su un cane in un appartamento di via Camillo Porzio, all'Arenaccia. Prontamente intervenuti, i poliziotti hanno infatti trovato un cagnolino ferito. L'uomo che era in casa, un napoletano di 39 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Dopo aver fornito le prime cure al cagnolino, gli agenti hanno contattato il Soccorso Veterinario “Frullone” dell’ASL Napoli1 che ha provveduto a trasportarlo presso il Presidio Ospedaliero Veterinario.