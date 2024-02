L'emozionante ritorno alla libertà del lupo salvato dalla trappola dei bracconieri

Erano stati i Carabinieri del Reparto Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e Alburni a trovare in una zona dell’area protetta, un giovane lupo intrappolato in un “laccio metallico”, con ogni evidenza posizionato da bracconieri. In condizioni disperate il lupo, di circa 2 anni, della specie Canis lupus italicus Altobello, 1921, era stremato ed in stato di shock a causa della lunga condizione di immobilità forzata. Aveva anche numerose ferite lacero contuse, causate dallo sforzo esercitato nel tentativo di liberarsi.

Trasportato tramite i Servizi Veterinari dell’ASL di Salerno, allertati dai Carabinieri, presso il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) “Federico II” – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali con sede operativa presso il Presidio Veterinario ASL Napoli 1 Centro, è stato assistito e curato e dopo un lungo ed impegnativo percorso di riabilitazione, è tornato a reggersi sulle zampe e poi a correre.

E' stato quindi restituito alla libertà, tra l'emozione dei medici veterinari e del personale che ha contribuito al suo salvataggio, in un’area del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano e Alburni.

La legge 157/92, che norma la gestione della fauna selvatica in Italia, delega alle Regioni il compito di disciplinarne il soccorso e la detenzione ai fini del rilascio. In Regione Campania la gestione della fauna selvatica è disciplinata dalla L.R. 26/2012. Con Decreto Dirigenziale n. 94 del 06.05.2010 è stato istituito in Regione Campania il primo Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali - Università di Napoli Federico II, con sede operativa presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro, struttura specializzata nell’erogazione di prestazioni sanitarie di elevata complessità.

Il CRAS

Il C.RA.S. “Federico II” di Napoli opera, nell’ambito delle sue attività, in sinergia con il Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.), istituito dalla Giunta Regionale della Campania con la delibera n. 1940 del 30/12/2009 quale strumento operativo di approfondimento ed analisi del rischio in materia di igiene urbana veterinaria. Il C.R.I.U.V. ha tra gli obiettivi lo sviluppo di modelli di gestione del rischio legato alla presenza, negli agglomerati urbani, di animali sinantropici e la messa a punto di strategie eco-epidemiologiche applicabili in tutte le AA.SS.LL. della Regione utilizzando gli animali come sentinelle ambientali. Scopo del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) è quello di reintrodurre in natura la fauna selvatica, qualora ne sussistano le condizioni, a seguito del ricovero, della cura con prestazioni assistenziali di elevata specialità (clinica, chirurgica e diagnostica) e della riabilitazione effettuata presso il centro. Fondamentale è, inoltre, il ruolo di monitoraggio del territorio che assume il CRAS, in quanto la fauna rappresenta un ottimo bio-indicatore in grado di fornire rilevanti informazioni sulle condizioni sanitarie dell’ambiente in cui vivono gli animali.