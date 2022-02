Leishmaniosi: cosa sapere

La Leishmaniosi è una delle più importanti e pericolose malattie zoonotiche a diffusione mondiale.

Per malattia zoonotica si intende una malattia infettiva che può essere trasmessa direttamente o indirettamente tra gli animali e l'uomo

Il cane NON trasmette direttamente la Leishmaniosi

Precisiamo subito che il cane NON può trasmettere direttamente all'uomo la Leishmaniosi: il veicolo di trasmissione è infatti un insetto, il flebotomo o pappataceo, vettore del parassita esattamente come avviene per la malaria.

Presente in tutta Italia, con prevalenza nelle aree costiere, il flebotomo o pappataceo ha dimensioni inferiori alla zanzara (è lungo 2 - 3 mm) e non emette ronzio. A pungere è la femmina.

Il flebotomo è attivo nelle ore serali, dal tramonto all'alba, a partire dai primi caldi e fino all'autunno. La puntura, tuttavia, non innesca sempre la Leishmaniosi che si manifesta generalmente solo in soggetti con un sistema immunitario più debole. Una diagnosi precoce consente di curare efficacemente le persone nel giro di pochi giorni e la terapia consente la guarigione completa dalla malattia. Non è così invece per i cani, per i quali non esiste ancora una terapia risolutiva.

Rischi e pericoli della Leishmaniosi

La Leishmaniosi è una malattia estremamente pericolosa per la salute del cane, ma lo sta diventando anche per la salute dell'uomo. L'Istituto di Sanità, in particolare, rileva che l'Italia assieme alla Spagna è il paese che riporta più casi di Leishmaniosi viscerale umana in tutta l'Unione europea. In aumento anche la Leishmanniosi cutanea.

Negli ultimi 20 anni Campania e, soprattutto, provincia di Napoli e Caserta hanno registrato un brusco e prolungato aumento dei casi.

La Circolare del Ministero per la Salute del 14 ottobre 2020 fornisce le indicazioni per la prevenzione, indicando quale più efficace strategia per ridurre il rischio di infenzione l'uso combinato di repellenti specifici (collari, spot-on, spray) e vaccinazione.

Segni clinici nel cane

I sintomi più comuni di una possibile Leishmaniosi nel cane sono

dimagrimento facile stancabilità forfora e perdita di pelo in diverse zone del corpo erosioni cutanee e ferite che non guariscono crescita abnorme delle unghie perdita di sangue dal naso ingrossamento dei linfonodi.

E' chiaro che se si dovesse notare la comparsa di uno o più di tali sintomi, è necessario rivolgersi subito al veterinario di fiducia.