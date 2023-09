Alla ricerca di Jones: l'ibis eremita segnalato sul litorale tra Varcaturo e Castelvolturno

A segnalare la presenza sul nostro territorio di Jonas, uno degli Ibis eremita del progetto Waldrapp, per la salvaguardia e la ripopolazione di questo maestoso trampoliere, è sui propri canali social Nicola Campomorto, esperto nella salvaguardia e salvataggio di animali selvatici e specie rare.

"Questa specie era stata praticamente sterminata a causa della caccia - spiega Campomorto - adesso si sta tentando di reintrodurla nel suo habitat naturale grazie al programma europeo LIFE - Instrument Financier pour l’Environnement". Originario dell’Europa centrale, una popolazione migratoria è stata reinsediata nelle Alpi: nel 2019 si contavano 142 esemplari in tre colonie riproduttive, tutte con un’area di svernamento comune in Toscana. Una popolazione che, tuttavia, gli studiosi considerano non sufficiente per garantire la prosecuzione della specie, anche in considerazione del persistente fenomeno del bracconaggio. Per questo l'Europa ha ulteriormente finanziato il progetto, implementato da dieci partner di quattro Paesi, sotto la direzione dello Zoo di Schönbrunn a Vienna e con la partecipazione del Waldrappteam Förderverein, che lo ha promosso. A partecipare Italia, Austria, Germania e Svizzera.

"Una volta arrivati nel luogo da cui partiva il segnale - racconta Campomorto - abbiamo trovato tre cacciatori, che sono stati controllati. La ricerca di Jonas nei campi non aveva esito e per un po' ho temuto il peggio. Poi, con l'invio delle nuove coordinate da parte degli esperti che in Italia seguono questi animali abbiamo visto che Jonas si era diretto a nord, verso Mondragone". La speranza chiaramente è che Jonas possa portare a termine il suo viaggio e raggiungere i suoi simili in Andalusia, dove è previsto l'arrivo della migrazione, costantemente monitorata dagli studiosi.