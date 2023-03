Guardie LIPU e Carabinieri forestali salvano 18 cardellini: l'emozionante momento della liberazione

In agro del comune di Mugnano di Napoli, bella operazione dei militari della stazione Carabinieri Forestali di Pozzuoli unitamente alle Guardie venatorie e zoofile della LIPU di Napoli, nell’ambito dei controlli a tutela della fauna e della flora protetta.

Dopo diverse segnalazioni della presenza in alcune gabbie di uccelli appartenenti a specie protette, i militari dell'Arma sono entrati in un cortile dove hanno trovavato non solo numerosi cardellini imprigionati, ma anche una gabbia-trappola in funzione e una rete per uccellagione.

In esito all'operazione due uomini, un sessantenne e un sessantatreenne, sono stati denunciati per detenzione illecita di fauna protetta e uccellagione e sanzionati per complessivi euro 600. I cardellini in gabbia, in tutto 18,sono stati rimessi immediatamente in libertà dai volontari della LIPU. "I controlli continueranno senza sosta a tutela della fauna e flora protetta" spiega l'avv. Fabio Procaccini, delegato della LIPU di Napoli, ringraziando il gruppo carabinieri forestali di Napoli. “I bracconieri devono sapere che non arretriamo di un passo e non ci fermeremo mai, ma - ha detto Procaccini – continueremo a proteggere il nostro patrimonio naturalistico”