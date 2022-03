Giornate Fai: si potrà visitare il museo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Un viaggio tra cultura e scienza, alla scoperta di un’eccellenza del territorio: è quello che propone il Guppo Fai Vesuvio in occasione delle Giornate FAI di Primavera, previste per questo fine settimana (sabato 26 e domenica 27 marzo) con la straordinaria apertura al pubblico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, una eccellenza territoriale e nazionale.

Il percorso di visita sarà condotto assieme agli Apprendisti Ciceroni® dell'ISL "Quinto Orazio Flacco" e ISS "Carlo Levi" di Portici, e ISS "Adriano Tilgher" di Ercolano, e punta a svelare la storia e il progresso tecnologico e scientifico che ha interessato il Sud d'Italia e il contributo dell’IZSM allo sviluppo nel settore della veterinaria e dell’epidemiologia.

L'Istituto, da sempre impegnato nel settore della ricerca, promuove iniziative scientifiche col fine di rispondere alle esigenze del territorio, in armonia con le superiori direttrici ministeriali e regionali. Lavorando in stretta sinergia con la Regione Campania, la Regione Calabria e altre istituzioni del settore (Università, Istituto Superiore di Sanità, Istituti di Ricerca nazionali e internazionali, Enti Parco e altri Istituti Zooprofilattici), dà origine ad un'ampia produzione scientifica nei settori della sanità animale, sicurezza alimentare e tutela ambiente e salute dell’uomo. Oltre ad ammirare alcuni reperti del Museo Storico, ricco di testimonianze reali che aiutano a conoscere la tradizione e la specificità dell’Ente, sarà possibile approfondire tematiche legate alla pandemia da Covid 19 come anche all'alimentazione e alle diossine, che rappresentano una parte delle varie attività di ricerca in cui l'Istituto è coinvolto.

La visita è consigliata a tutte le fasce d'età e, in particolar modo, a ragazzi e bambini che potranno vivere un'esperienza entusiasmante in un luogo non sempre fruibile nella quotidianità.

Note per l'accesso

La prenotazione alle visite è obbligatoria tramite il seguente link: https://faiprenotazioni. fondoambiente.it/

Non sarà possibile recarsi sul sito per inserirsi in turni di visita al di fuori delle prenotazioni - L’accesso è consentito alle sole persone in possesso del Green Pass rafforzato e con mascherina Ffp2. Non sono presenti servizi igienici per persone con scarsa mobilità, tuttavia è possibile per loro partecipare alla visita.