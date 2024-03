Gatto torturato e ucciso a Quarto: ricompensa di 1000 euro a chi fornisce indicazioni

Ha suscitato orrore e indignazione il ritrovamento di un gatto senza vita in via Casalanno a Quarto, che era stato chiaramente torturato, in maniera crudele, e poi lasciato a morire soffocato lentamente e con atroci sofferenze, imprigionato in una busta di plastica.

"Gesto vile"

In una nota congiunta, ferma e decisa la condanna del Sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell’assessore al randagismo Annarita Ottaviano che scrivono "l’episodio va considerato come un gesto vile che offende la sensibilità e la civiltà dei cittadini di Quarto. Inoltre si fa presente che usare violenza sugli animali o addirittura privarli della vita è un reato punibile per legge e nello specifico sono in corso le indagini. È stato commesso un gesto di violenza assurdo e deplorevole ai danni di un piccolo animale indifeso”.

La ricompensa

L'Oasi Felina, cui appartiene la volontaria che ha trovato il corpo straziato del povero animale, ha annunciato su Facebook di aver stanziato 1000 € di ricompensa per chi fornirà indicazioni utili all'identificazione dell'assassino o degli assassini.

"Questa creatura è stata torturata, le hanno cavato gli occhi ed è morta soffocata dentro una busta. Cittadini di Quarto dimostrate che avete cuore, diamo giustizia a questa creatura", è l'appello dell'Oasi Felina che precisa che sarà garantito l'anonimato.

Il numero da contattare, via Whatsapp, e solo con messaggi, è 3200456015